L’iniziativa popolare dell’UDC «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)», in votazione il 17 maggio, non piace a Confederazione e Cantoni. Lo ha fatto capire chiaramente oggi in conferenza stampa a Berna la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che ha parlato di pericolo per la Svizzera.

La responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha lanciato l’allarme, sostenendo che approvando l’iniziativa si rischia, con un vero e proprio salto nel buio, di mettere in gioco la prosperità della Confederazione.

Il testo democentrista, come noto, chiede al Consiglio federale di denunciare l’accordo sulla libera circolazione (ALC) se non fosse possibile abrogarlo di comune intesa con l’Unione europea (Ue). In tal modo - ha sottolineato Karin Keller-Sutter - l’iniziativa decreta in pratica l’abbandono dei Bilaterali I e «mette in gioco il benessere del Paese».

In caso di denuncia unilaterale dell’ALC, i sei altri accordi dei Bilaterali I decadono infatti automaticamente in applicazione della cosiddetta clausola ghigliottina. L’iniziativa prevede un termine negoziale di 12 mesi per abrogare l’ALC di comune accordo, che il governo non considera però realistico. «Si tratta di condizioni in un certo senso più dure di quelle affrontate dal Regno Unito per la Brexit», ha detto la ministra.

«I bilaterali portano vantaggi»

Secondo Keller-Sutter la Svizzera è riuscita a trovare una via autonoma in Europa e a concludere con l’Ue trattati calibrati sulle sue necessità. I tal modo la Confederazione trae numerosi vantaggi dalle buone relazioni con il suo principale partner commerciale.

«Il nostro Paese è fortemente connesso e i rischi provocati da una rottura della via bilaterale sono davvero troppo elevati», ha detto ancora la consigliera federale. «Il governo non intende portare la Svizzera nella pericolosa situazione di non avere alcun accordo», ha aggiunto.

Se il 17 maggio la popolazione elvetica - chiamata a una vera e propria decisione di principio - dovesse accettare l’iniziativa, significherebbe semplicemente la fine della collaudata via bilaterale, ha evidenziato la responsabile del DFGP. «Si tratterebbe di far ripartire ogni tipo di rapporto con Bruxelles da zero», ha spiegato Keller-Sutter. Uno dei rischi, è quello di perdere numerosi posti di lavoro.

«Il governo non dimentica il Ticino»

La consigliera federa ha poi anche parlato, in italiano, della situazione specifica del canton Ticino, sottolineando la presenza di molti frontalieri: «Il governo ne è a conoscenza. La collaborazione fra parti sociali e i controlli sono fondamentali». Ma è anche vero, ha aggiunto, «che già oggi la Svizzera, in alcuni settori, non dispone di personale sufficiente, e in questo senso l’immigrazione è molto importante».

Più in generale, la ministra ha evidenziato che la via bilaterale ha permesso di arrivare alla situazione agiata in cui ci troviamo attualmente, con un’economia sana e una disoccupazione bassa. Inoltre, il Consiglio federale lavora per avere solamente l’immigrazione necessaria.

Già oggi, ha continuato, l’obbligo di annunciare i posti vacanti nelle professioni in cui il tasso di disoccupazione è superiore alla media dà alle persone in cerca d’impiego la possibilità di candidarsi con un certo anticipo per i posti vacanti.

Anche i Cantoni si oppongono

Anche il consigliere di Stato sangallese Benedikt Würth, in veste di presidente della Conferenza dei governi cantonali (CdC), ha chiesto a nome dei Cantoni di votare «no» il 17 maggio.

Prendendo ad esempio il suo Cantone d’origine, San Gallo, ha illustrato le conseguenze negative dell’abrogazione degli accordi bilaterali per l’industria: circa il 90% dei beni industriali prodotti nella Rheintal sangallese sono esportati. Secondo Würth, l’accesso non discriminatorio al principale mercato dell’economia svizzera è pertanto capitale.

«Ad oggi circa 10’000 posti di lavoro sono occupati da frontalieri, senza che questo abbia portato a fenomeni di dumping salariale», ha detto. «Tornare a contingenti per gli stranieri metterebbe solo in difficoltà le aziende». Con l’accettazione dell’iniziativa, inoltre, «non ci sarebbe alcun piano B e alla Svizzera non serve l’isolazionismo, ma rapporti con gli altri», ha aggiunto.

