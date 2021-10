La Confederazione, ad esempio, «si affida erroneamente agli assicuratori sanitari per fare il lavoro. E fa poco uso del suo diritto di limitare la copertura di trattamenti, medicine e interventi non necessari da parte dell’assicurazione di base», scrive la «SonntagsZeitung». Anche i Cantoni fanno poco in termini di controlli - in particolare negli ospedali - e presumono erroneamente che il controllo dell’efficacia, della convenienza e dell’efficienza sia effettuato dagli assicuratori, denuncia il domenicale.