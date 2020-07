L’anno scorso la Confederazione ha sborsato 2,6 miliardi di franchi da destinare ad attività di ricerca e sviluppo. Rispetto all’ultimo rilevamento datato 2017, tale somma è aumentata del 12% (+279 milioni). In parallelo, anche il personale federale che lavora in questo campo è cresciuto.

Sono questi i risultati dell’analisi di dati amministrativi svolta dall’Ufficio federale di statistica (UST). L’incremento delle spese di ricerca e sviluppo (R+S) si iscrive nella tendenza già osservata negli ultimi anni, viene sottolineato in un comunicato di oggi.

Quasi 9 franchi su 10 sono spesi sotto forma di contributi con l’obiettivo di sostenere e promuovere la ricerca. L’ultimo franco corrisponde alla cifra che Berna utilizza per le proprie esigenze, ovvero per la ricerca realizzata dalla Confederazione stessa o per i mandati da lei conferiti a fornitori esterni.