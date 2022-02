La riunione del Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU prevista per lunedì e martedì a Ginevra, alla quale dovrebbe partecipare il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, sarebbe l’occasione per istituire questa conferenza di pace. Anche il segretario di Stato americano Antony Blinken dovrebbe prendere parte alla riunione, ma solo in videoconferenza. Saranno presenti a Ginevra pure il presidente della Confederazione Ignazio Cassis e il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Per quanto riguarda la Conferenza di pace, l’obiettivo immediato sarebbe raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina. Contattato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non ha confermato le informazioni. Ma in un tweet, Volodymyr Zelensky ha scritto di aver parlato Cassis e lo ha ringraziato per il suo sostegno. Il DFAE non ha neppure confermato se effettivamente il Consiglio federale prevede di riunirsi in seduta speciale domenica o lunedì per discutere delle sanzioni contro la Russia, come riferiscono i siti Tamedia.