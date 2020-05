Le vittime del pachistano erano cinque ragazze di età compresa tra i 17 e i 25 anni, che di notte volevano rientrare a casa in taxi perché alticce. I delitti erano stati commessi nel 2010, 2012 e 2016. Un caso di molestie risalente al 2012 era caduto in prescrizione. Oltre ai reati sessuali, l’autista era stato condannato anche per tentate lesioni gravi, perché non aveva informato la moglie pur essendo al corrente da anni di essere sieropositivo.