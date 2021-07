Nel 2018, il tribunale regionale di Bienne aveva ordinato di tenerlo in internamento, dopo che il trattamento terapeutico stazionario in un istituto chiuso era risultato vano a seguito dell’ostinato rifiuto di Kneubühl di sottoporsi alla terapia. Quest’ultimo, ora 77enne, ha poi presentato un ricorso al Tribunale cantonale, che lo ha però bocciato nel febbraio scorso.

Nella sentenza pubblicata oggi la Suprema corte con sede a Losanna sottolinea che la perizia ha soddisfatto tutti i requisiti della giurisprudenza e che il tribunale cantonale ha trattato la questione in dettaglio e ha preso in considerazione tutti gli aspetti.

Nei giorni seguenti sparò diversi colpi, mancando di poco un poliziotto e ferendone gravemente un altro alla testa. Era poi riuscito a fuggire malgrado un imponente dispiegamento di agenti, tenendo la città con il fiato sospeso per giorni. Le forze dell’ordine non sono riuscite a rintracciarlo fino al 17 settembre.

Hans Kneubühl è stato condannato per tentato omicidio intenzionale e per aver messo in pericolo la vita di otto agenti di polizia. Nel 2013 il Tribunale regionale di Bienne ha però stabilito che al momento dei fatti l’uomo non era responsabile dei suoi atti e ha disposto un trattamento terapeutico stazionario in un istituto chiuso.