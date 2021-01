Nuovo punto informativo con i tecnici della Confederazione per aggiornare la popolazione sulla situazione legata alla pandemia da coronavirus in Svizzera. All’incontro con la stampa sono presenti Nora Kronig, vicedirettrice della Divisione affari internazionali dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Virginie Masserey, responsabile della Divisione malattie infettive dell’UFSP, Rudolf Hauri, presidente dell’Associazione dei medici cantonali, Valérie Donzel, responsabile dell’Ufficio politica regionale e d’assetto del territorio, SECO, e Pascal Richoz, responsabile del campo prestazioni «Condizioni di lavoro», SECO.

«Osserviamo una diminuzione dei numeri. È un fatto incoraggiante, ma non ancora rassicurante», ha esordito Virginie Masserey aprendo l’incontro con la stampa. «48% dei letti in cure intense sono occupati da pazienti COVID-19, rappresenta una leggera diminuzione, ma servono ancora sforzi per far fronte alla situazione, soprattutto osservando le varianti», ha detto.

La positività delle varianti raddoppia ogni settimana

«Abbiamo registrato 388 casi di varianti in Svizzera finora, di cui 243 della forma britannica e 13 di quella sudafricana. Si osserva il raddoppio della percentuale di positività in una settimane per la forma britannica della mutazione. Circa dieci giorni fa era del 4%, e questo lascia supporre che ora sia circa al 10%», ha aggiunto Masserey. «La variante sudafricana invece è inferiore all’1% dei casi». «Bisogna cercare di guadagnare tempo diagnosticando il più possibile. I laboratori sono dotati di test diagnostici apposta e vengono effettuati sui casi che danno esito positivo», ha proseguito Masserey ricordando che la vaccinazione è ancora nella prima fase di priorizzazione: «Vacciniamo ancora le persone appartenenti alle categorie a rischio e il personale delle strutture medico-sociali», ha detto aggiungendo che ora è disponibile anche il prodotto di Moderna. «È un vaccino nuovo e ormai utilizzato in tutto il mondo. Ogni effetto collaterale deve essere segnalato alle autorità di vigilanza. Ad oggi non abbiamo notato effetti indesiderati gravi che non fossero già stati evidenziati dagli studi» ha affermato Masserey.

110.000 vaccinazioni in Svizzera, ma nessuna statistica

Nora Kronig, responsabile delle vaccinazioni presso l’UFSP, ha parlato dal canto suo dello stato delle consegne delle dosi di vaccino. Fino a ieri in Svizzera sono state effettuate circa 110.000 vaccinazioni. Tuttavia non esistono ancora statistiche per tutta la Svizzera. Kronig si appella quindi alla responsabilità dei singoli cantoni nel vaccinare le persone che ne hanno diritto.

Mezzo milione di dosi in gennaio

La settimana scorsa la Svizzera ha ricevuto le prime 200.000 dosi di vaccino dal produttore americano Moderna. Insieme alle dosi del produttore Pfizer/Biontech, la Svizzera avrà quindi a disposizione quasi mezzo milione di dosi di vaccino a gennaio. Sono necessarie due dosi a persona per una protezione completa, si per il vaccino di Moderna, sia per quello di Pfizer/Biontech.

Una spedizione di vaccini di Pfizer/Biontech, arrivata in Svizzera lunedì, ha dovuto essere bloccata a causa di problemi presso il produttore, ha spiegato Kronig. Si tratta di un problema che ha interessato il mondo intero. «Ma abbiamo l’assicurazione che otterremo le quantità che abbiamo acquistato», ha detto. «L’UFSP è in costante contatto con il fornitore e con i Cantoni», ha dichiarato.

Strategia di vaccinazione dinamica per i Cantoni

Rudolf Hauri, presidente dell’Associazione dei medici cantonali, ha affermato che «le cifre relative alle vaccinazioni nei cantoni si livelleranno nei prossimi giorni. Attualmente non è prevista una distribuzione dinamica delle dosi di vaccino ai Cantoni (ossia non è previsto che i Cantoni che vaccinano più lentamente ricevano meno dosi). Ma una strategia che tenga conto delle varie velocità potrebbe essere utilizzata in un secondo momento», ha detto.

«Purtroppo, è già oggi chiaro che i virus mutati si stanno diffondendo», ha proseguito Hauri. «Devono essere imposte quarantene sempre più massicce. La questione dei test di massa estesi e un adeguamento generale della strategia di test appare quindi urgente».

«In vacanza, gli svizzeri hanno seguito le misure»

Hauri ha anche ringraziato la popolazione per aver aderito alle misure durante il periodo delle vacanze. «È ormai chiaro che l’esplosione del numero di casi che temevamo circa due settimane dopo le vacanze non si è verificata e ne siamo davvero lieti», ha detto.

«I confini non verranno chiusi per ora»

Le misure per contenere la diffusione delle varianti sono continuamente monitorate, ha poi detto Masserey, aggiungendo che sono bloccati i viaggi dai paesi maggiormente a rischio ed esistono già norme che prevedono la quarantena per i viaggiatori che arrivano ad esempio dalla Gran Bretagna, l’Irlanda e il Sudafrica. «La situazione è continuamente monitorata e se servirà verranno prese altre misure. Al momento però la chiusura dei confini con i paesi limitrofi non è prevista», ha aggiunto la responsabile della Divisione malattie trasmissibili rispondendo a un giornalista che ha evidenziato la richiesta del governo ticinese a Berna per ottenere una stretta alle frontiere. «La chiusura della prima ondata era stata giustificata dalla necessità di proteggere le nostre strutture ospedaliere, che stavano arrivano al limite delle capacità. Questo oggi non è il caso, ma ovviamente vigiliamo affinché non si raggiungano i limiti», ha precisato Masserey.

Perché non pagare i test preventivi?

La Confederazione continua a pagare solo i test a persone con sintomi e non quelli effettuati per prevenzione. Masserey ha spiegato che si sta esaminando la questione e si sta valutando se e come sarebbe possibile per il governo coprire i costi di questi test preventivi. «Le informazioni saranno fornite nel prossimo futuro. Il punto è che attualmente il governo paga un test solo se una persona ha dei sintomi: non si vuole pagare un test perché le persone possano viaggiare, ad esempio», ha spiegato Masserey senza escludere l’utilità di questo tipo di test.

Polemiche per i casi e le varianti nelle scuole

«Finora - ha aggiunto Masserey - è sempre stato possibile tenere sotto controllo le trasmissioni nelle scuole. Per questo è preferibile tenerle aperte». La situazione, anche in questo caso, è sempre tenuta sotto osservazione. «Se si noteranno maggiori trasmissioni nelle scuole con le nuove varianti, si potrà rivalutare la situazione», ha detto.

