In precedenza, il presidente del Consiglio superiore italiano di sanità, Franco Locatelli, aveva espresso il proprio disappunto per la decisione della Svizzera di mantenere aperte le stazioni sciistiche. Lui e altri scienziati fanno parte del team che consiglia il Ministero della salute e preparano i rapporti sulla situazione legata al virus in Italia. Locatelli ha detto al quotidiano «La Stampa» che spera di chiudere le stazioni sciistiche entro la fine dell’anno. In caso contrario, ha chiesto una quarantena per i rimpatriati dall’estero.