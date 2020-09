La banda ultralarga serve per trasmettere e ricevere dati informativi rapidamente («Internet veloce»). Il telelavoro, le teleconferenze o l’avvio di un’attività a distanza ne richiedono l’accesso. La possibilità di fare capo a questi servizi anche se si vive in aree discoste e periferiche dipende però dallo sviluppo di una rete performante e capillare. Una rete che è ora diventata un po’ più realtà. Il Consiglio nazionale ha infatti accolto a larghissima maggioranza (con 172 voti a favore e 3 astensioni) una mozione della sua Commissione che chiede al Consiglio federale di modificare l’ordinanza sui servizi di telecomunicazione per dotare il servizio universale per l’accesso alla rete una velocità minima di 80 megabit per secondo (Mbps). Un proposta nata nell’ambito della discussione in seno...