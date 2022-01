Swiss ha preso in consegna il suo primo Airbus A320neo con la nuova configurazione di cabina Airspace.

Le nuove caratteristiche della cabina Airspace comprendono: pannelli laterali più sottili per consentire maggiore spazio personale all’altezza delle spalle; una vista migliore dai finestrini le cui cornici sono state ridisegnate e che hanno ora le tendine completamente integrate; cappelliere più ampie in grado di ospitare il 60% di borse in più; le ultime tecnologie di illuminazione full LED; area d’ingresso illuminata a LED; e nuove toilette con funzionalità igieniche touchless e superfici antimicrobiche.