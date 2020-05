Laurent Pignot, portavoce del TCS, qual è, a prima vista, e dal vostro punto di vista, la tendenza per le vacanze degli svizzeri, e dei ticinesi, per la prossima estate?

«Come anche sottolineato dal Consiglio federale, è una buona idea privilegiare di trascorrere le vacanze estive 2020 in Svizzera. In questo contesto, siamo perciò sorpresi che non sia permesso di aprire a partire dall’11 maggio ai campeggi, come è invece permesso al settore alberghiero e para-alberghiero. In effetti, il campeggio è un tipo di pernottamento e di vacanza sempre più apprezzato, da tutte le classi sociali e a tutte le età. Prevediamo effettivamente un turismo importante all’interno della Svizzera, compreso da e verso il Ticino, e speriamo quindi di poter aprire i 29 campeggi che gestiamo con le nostre sezioni regionali attraverso tutto il Paese».

Ci sono dei particolari consigli che come TCS vi sentite di dare a chi si appresta a prenotare le proprie vacanze?

«La tendenza di questi ultimi anni è di privilegiare vacanze a contatto con la natura. Per questa ragione consigliamo di prenotare queste prossime vacanze in Svizzera, in uno dei tantissimi luoghi che pochi conoscono e che sono invece molto belli e interessanti. Viviamo in un Paese che offre la possibilità di prenotare vacanze sicure, a contatto con la natura, non lontano da casa, senza dover fare lunghe file negli aeroporti, il tutto inquinando molto meno delle tradizionali vacanze in Paesi lontani. Le prossime vacanze sono l’occasione di (ri)scoprire le bellezze della Svizzera».

Quale l’importanza di un’assicurazione, in questo particolare momento?

«Il TCS propone un’assicurazione viaggi da oltre 60 anni e crediamo perciò che sia un aspetto fondamentale del viaggio. Un viaggio riuscito è un viaggio ben preparato. Avere un’assicurazione che copra tutti gli spostamenti durante l’anno è quindi una garanzia di tranquillità e di soluzioni veloci ed efficaci in caso di imprevisti. Ricordiamo che un’assicurazione viaggi può essere utile anche quando si va solamente a trovare un famigliare o quando ci si reca a fare una gita per un weekend, anche soltanto in una città vicina».

E quale l’importanza di porre l’attenzione sulle condizioni di annullamento?

«Bisogna sempre prendere in conto che vi può essere un imprevisto e perciò le vacanze vanno prenotate tenendo presente questo aspetto. Un’assicurazione viaggi e una lettura attenta delle condizioni di annullamento della vacanza prima di prenotare permettono di fare fronte a tale imprevisto, se e quando si deve poi annullare. Si può anche chiedere chiaramente al momento di prenotare se l’annullamento è gratuito».

In generale, come deve cambiare l’approccio del cittadino svizzero di fronte alla pianificazione delle proprie vacanze?

«Come detto, il TCS considera che delle vacanze all’interno della Svizzera rappresentino per tanti cittadini una soluzione ideale. Al di là di questa considerazione, è importante essere preparati quando si pianifica una vacanza: dall’assicurazione viaggi all’esame di tutti i contratti prima di firmarli, vale la pena prendere il tempo prima di confermare una vacanza, qualunque sia la destinazione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata