Tutti i consiglieri federali si recheranno la settimana prossima a Davos per i 50 anni del Forum economico mondiale. In programma sono previsti una sessantina di colloqui bilaterali, precisa una nota odierna della Cancelleria federale.

Come l’anno scorso, anche per l’edizione del WEF di quest’anno la presenza ufficiale della Svizzera sarà concentrata nella «House of Switzerland». Qui verrà anche presentato martedì sera un volume illustrato sulla storia del Forum ordinato dalla Confederazione.