La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e il ministro della sanità Alain Berset sono preoccupati per la situazione. Per questa ragione, per domani è stato organizzato un incontro con il ministro dell’economia Guy Parmelin e i rappresentanti dei Cantoni, in modo da coordinare i prossimi passi. Informazioni in proposito dovrebbero esser fornite nella tarda mattinata.