La ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale fra i vari partiti deve essere eseguita, come ora, tenendo conto dei voti espressi a livello cantonale e non nazionale.

È quanto pensa la commissione delle istituzioni politiche del consiglio nazionale (CIP-N), che ha respinto - anche se per un solo voto di scarto, 13 a 12 - un’iniziativa parlamentare che mira ad introdurre il sistema del doppio Pukelsheim per l’elezione della camera del popolo tenendo conto della forza elettorale di ogni partito a livello nazionale.

A parere della CIP-N, il fatto di considerare i voti espressi a prescindere dai circondari elettorali può avere senso a livello cantonale. A livello federale, tuttavia, i circondari elettorali sono costituiti dai Cantoni in quanto entità formatesi nel corso della storia, motivo per cui sarebbe estremamente problematico se i voti venissero conteggiati trasversalmente fra i Cantoni. È inoltre importante che il sistema elettorale sia trasparente per i cittadini, specifica una nota odierna dei servizi parlamentari.

Nei Grigioni, per esempio, dove il doppio Pukelsheim (già applicato a ZH, AG, SZ, UR, VS, SH, NW) è stato appena approvato dagli elettori che hanno così abbandonato il maggioritario, il sistema prevede di mantenere gli attuali 39 circoli elettorali, aggiungendovi però un doppio conteggio: in futuro, i 120 seggi del parlamento retico saranno in un primo tempo ripartiti in base alla quota di elettori che i partiti ricevono a livello cantonale (sovraripartizione); in una seconda fase si terrà conto anche dei «voti residui» che altrimenti andrebbero persi nei circoli più piccoli (sottoripartizione).