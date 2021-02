Il bilancio della Confederazione chiude l’esercizio 2020 con un disavanzo record pari a 15,8 miliardi di franchi. Il deficit è riconducibile alla pandemia da coronavirus: da un lato il crollo congiunturale ha comportato un calo delle entrate, dall’altro la Confederazione ha sostenuto elevate spese straordinarie per attenuare gli effetti economici negativi. Nella seduta del 17 febbraio 2021 il Consiglio federale è stato informato sul risultato d’esercizio provvisorio. Al contempo ha stabilito il quadro politico-finanziario per il prossimo processo di preventivazione e prevede una lenta ripresa negli anni 2023–2025.

La Confederazione chiude l’esercizio 2020 con un disavanzo record pari a 15,8 miliardi di franchi a fronte dell’eccedenza di 344 milioni preventivata. Il peggioramento di 16,1 miliardi è provocato dalle ripercussioni della pandemia da coronavirus. Da un lato, il crollo congiunturale dovuto alle misure di contenimento ha comportato minori entrate (-3,7 mia. o -5,0 %), dall’altro la Confederazione ha sostenuto elevate spese straordinarie per attenuare gli effetti economici negativi (14,7 mia.).

Rispetto all’anno precedente le entrate ordinarie sono diminuite del 3,4 per cento, che corrisponde approssimativamente al calo atteso del prodotto interno lordo nominale (-3,9 %). La contrazione delle entrate (-2,6 mia.) è principalmente riconducibile all’imposta preventiva (-3,1 mia.). Nel 2020 le imprese sono state più prudenti con la distribuzione di dividendi e il riacquisto di azioni. Di conseguenza, i ricavi sono stati nettamente inferiori rispetto all’anno precedente. Anche il gettito dell’imposta sul valore aggiunto (-4 mia.) e dell’imposta sugli oli minerali (-0,3 mia.) segna una flessione rispetto al 2019. Per contro, l’imposta federale diretta ha registrato un’ulteriore crescita (+0,9 mia.), dato che concerne prevalentemente i redditi e gli utili conseguiti nel 2019.

Nel 2020 le uscite effettive per contrastare la pandemia sono ammontate a 15 miliardi di franchi e riguardano principalmente l’indennità per lavoro ridotto (10,8 mia.) e l’indennità per perdita di guadagno a seguito del coronavirus (2,2 mia.). Le uscite inerenti al programma per i casi di rigore esplicheranno i loro effetti soltanto sul consuntivo 2021. Nel 2020 sono stati stanziati circa 31 miliardi per le misure COVID-19. La grande differenza rispetto alle uscite effettive risiede soprattutto nelle indennità per lavoro ridotto e per perdita di guadagno in seguito alla pandemia. Questi mezzi sono stati calcolati nella primavera del 2020 in base alle ripercussioni della pandemia, che allora era possibile stimare solo a grandi linee. Nel complesso il crollo economico nel 2020 è però stato meno forte del previsto. L’allegato al presente comunicato stampa fornisce una panoramica delle uscite sostenute nel 2020 per le misure anti COVID.

Secondo le stime attuali, nell’anno in corso le uscite straordinarie per contrastare la pandemia (c. 17 mia.; preventivo e prima aggiunta A) provocheranno un deficit di finanziamento di circa 20 miliardi di franchi. Per gli anni 2022–2024 la Confederazione si attende un saldo di bilancio equilibrato o leggermente positivo.

Aumento del debito e del disavanzo del conto di ammortamento

Nel 2020 il debito netto è cresciuto di 15,5 miliardi e rispecchia quindi il deficit di finanziamento. Per coprire l’elevato fabbisogno di mezzi necessari per le misure anti COVID-19, nel corso del 2020 la Confederazione ha, da un lato, aumentato lʼindebitamento e, dall’altro, ridotto la liquidità, ovvero i suoi beni patrimoniali. Negli scorsi anni la liquidità era cresciuta in misura considerevole in particolare per effetto dell’imposta preventiva. Impiegando tale liquidità la Confederazione ha potuto limitare il nuovo indebitamento. Nel 2020 il debito lordo è dunque cresciuto ‹soltanto› di 6,7 miliardi e a fine anno si attestava a 103,7 miliardi.

Il conto di ammortamento rappresenta la statistica del freno all’indebitamento per il bilancio straordinario. Secondo la vigente legge federale sulle finanze della Confederazione, un disavanzo deve essere compensato entro sei anni, ma il Parlamento può prolungare i termini. Un disavanzo può essere compensato tramite entrate ordinarie o eccedenze strutturali nei preventivi. Tuttavia, in considerazione dell’elevato disavanzo attualmente prevedibile, che a fine 2021 potrebbe toccare 27 miliardi, questi strumenti non saranno sufficienti, ragione per cui si impone una revisione della legge. L’avvio della consultazione è previsto per l’estate del 2021. A seconda degli sviluppi della pandemia, il disavanzo potrebbe crescere ulteriormente.

Più aiuti per grandi imprese e i disoccupati

Nella sua seduta del 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente una modifica della legge COVID-19. Tra le varie proposte, sottopone al Parlamento la base per aumentare a 10 miliardi di franchi i fondi a favore del programma per i casi di rigore. Il Governo propone inoltre una modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione. La Confederazione dovrà assumersi i costi delle indennità per lavoro ridotto anche nel 2021. Per il periodo da marzo a maggio 2021 si dovrà aumentare il numero di indennità giornaliere per gli assicurati che ne avranno diritto.

La legge COVID-19 del 25 settembre 2020 fornisce la base sia per provvedimenti di polizia sanitaria correlati al COVID-19 sia per provvedimenti atti a contrastare le conseguenze negative sull’economia e sulla società. In considerazione dell’evoluzione dell’epidemia e dei provvedimenti adottati dal dicembre 2020 per far fronte alla diffusione del coronavirus, la legge COVID-19 deve essere adeguata in vari punti, elencati di seguito.

- Programma per i casi di rigore: il Consiglio federale chiede di aumentare i fondi a favore dei programmi cantonali per i casi di rigore a un totale di 10 miliardi di franchi. Di questi, 6 miliardi sono previsti per le piccole e medie imprese con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni di franchi. I costi saranno assunti per il 70 per cento dalla Confederazione (4,2 mia.) e per il 30 per cento dai Cantoni (1,8 mia.). Altri 3 miliardi saranno destinati alle imprese più grandi solitamente attive in tutta la Svizzera che realizzano una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi. La legge disciplina ora inequivocabilmente la competenza dei Cantoni (‹principio di sede dell’impresa› e non ‹principio di sede della succursale›). I contributi alle imprese più grandi saranno finanziati interamente dalla Confederazione. I Cantoni rimarranno responsabili del disbrigo delle richieste, ma la Confederazione stabilirà norme vincolanti a livello nazionale per tali contributi. L’attuale riserva del Consiglio federale a favore dei Cantoni particolarmente colpiti sarà aumentata di 250 milioni a 1 miliardo di franchi. L’Esecutivo deciderà in un secondo tempo la chiave di ripartizione di questa riserva.

- Assicurazione contro la disoccupazione e lavoro ridotto: per il periodo da marzo a maggio 2021 il numero di indennità giornaliere versate agli assicurati dovrà essere aumentato (66 indennità giornaliere supplementari). Tale norma si applicherà a tutte le persone che il 1° marzo avranno ancora diritto alle indennità. Si dovrà inoltre abrogare temporaneamente il termine di preannuncio per il lavoro ridotto e prorogare fino a sei mesi la durata di validità delle autorizzazioni del lavoro ridotto. Al Consiglio federale sarà poi delegata la competenza di prolungare la durata massima di riscossione delle indennità per lavoro ridotto dagli attuali 18 a un massimo di 24 mesi nel corso di due anni. Viene chiesto infine che la Confederazione si assuma i costi per il lavoro ridotto anche nel 2021. Ciò determina un onere supplementare per le finanze federali attualmente stimato a un massimo di 6 miliardi di franchi e richiede una modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.

- Altri adeguamenti riguardano la custodia di bambini (sostegno a posteriori alle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici) e il settore della cultura (versamento retroattivo di indennizzi delle perdite degli operatori culturali).

Questioni relative all’attuazione dei provvedimenti per i casi di rigore

La Confederazione e i Cantoni hanno verificato l’impostazione degli aiuti per i casi di rigore sulla base di prime esperienze pratiche constatando la necessità di apportarvi modifiche. In particolare, sono stati esaminati gli attuali valori massimi nominali per i contributi a fondo perso. Se l’impresa partecipa al risanamento è possibile aumentare l’importo dei contributi. In tal modo si intende garantire che i contributi a fondo perso supplementari siano concessi soltanto alle imprese che hanno buone probabilità di proseguire l’attività a lungo termine, al fine di salvaguardare i posti di lavoro in Svizzera.

L’ordinanza adeguata sarà sottoposta al Consiglio federale verosimilmente il 5 marzo 2021, ossia al termine delle discussioni in corso con le commissioni parlamentari competenti e i Cantoni.

Proseguono i lavori preparatori per la riattivazione dei crediti COVID-19

Attualmente, nella maggior parte dei casi i provvedimenti di sostegno consistono in contributi a fondo perso concessi tramite i programmi cantonali per i casi di rigore. Poiché sono già stati avviati in tutti i Cantoni, questi programmi permettono di versare più velocemente i fondi alle imprese. Al momento il mercato creditizio funziona bene. I lavori preparatori e i colloqui con le banche vengono portati avanti affinché in caso di necessità si possa riattivare rapidamente il programma di fideiussioni solidali.

Per quanto concerne i crediti COVID-19 del 2020 ancora in essere, l’Esecutivo ha deciso di non adeguare i tassi d’interesse alla fine di marzo 2021 per i prossimi 12 mesi dal momento che non ci sono nuovi sviluppi di mercato. Approva inoltre il fatto che le banche rimandino i primi ammortamenti al massimo al primo trimestre del 2022 e che quindi tengano debitamente conto del perdurare della crisi e della situazione finanziaria dei mutuatari.

Un’aggiunta straordinaria al preventivo 2021

Nella sua seduta del 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio speciale concernente la prima aggiunta al preventivo 2021, con il quale sottopone al Parlamento otto crediti aggiuntivi per un importo di 14,3 miliardi di franchi destinati a finanziare ulteriori misure nella lotta alla pandemia di COVID-19. La maggior parte dei crediti viene chiesta come fabbisogno finanziario eccezionale (13,2 mia.).

Con il decreto del 16 dicembre 2020 concernente il preventivo per il 2021 il Parlamento ha stanziato uscite per 6,6 miliardi destinate a far fronte alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19. Alla luce delle misure decise dal Consiglio federale nel gennaio 2021, sono tuttavia necessarie uscite supplementari per attenuare le conseguenze economiche causate da tale crisi. Esse riguardano principalmente i provvedimenti per i casi di rigore a favore delle imprese (6,3 mia.), l’indennità per lavoro ridotto (6 mia.), i costi dei test per il coronavirus (989,8 mio.) e l’indennità di perdita di guadagno (940 mio.).

- Secondo la vigente legge COVID-19 (RS 818.102), per i provvedimenti per i casi di rigore adottati da Confederazione e Cantoni a favore delle imprese è previsto un importo complessivo di 2,5 miliardi. La quota della Confederazione pari a 1,932 miliardi è già iscritta nel preventivo 2021. Con il messaggio concernente una modifica della legge COVID-19 adottato e contestualmente trasmesso al Parlamento si chiede di aumentare i fondi per i provvedimenti per i casi di rigore a complessivamente 10 miliardi; la quota della Confederazione dovrebbe raggiungere gli 8,2 miliardi. Di conseguenza occorre un credito aggiuntivo di 6,3 miliardi.

- Con un contributo all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) di 6 miliardi la Confederazione dovrebbe assumere anche nel 2021 i costi per le indennità per lavoro ridotto versate.

- Sulla base dell’ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24), la Confederazione assume sino a fine 2021 i costi per i test COVID-19 eseguiti in ambito ambulatoriale. A tal fine, è necessario un credito aggiuntivo di 989,8 milioni.

- Nella sessione invernale 2020 il Parlamento ha allentato ulteriormente le condizioni che permettono di beneficiare dell’indennità di perdita di guadagno per COVID-19 e in particolare ridotto, per le persone indirettamente interessate, i requisiti che danno diritto al sostegno (calo della cifra d’affari del 40 % anziché del 55 %). Poiché i fondi stanziati per il 2021 (2,2 mia.) non sono sufficienti ad estendere la prestazione, si chiede un credito aggiuntivo di 940 milioni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata