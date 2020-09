A partire dal prossimo week-end i dati sui contagi da coronavirus raccolti il sabato e la domenica dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) saranno comunicati soltanto il lunedì. Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa a Berna Viriginie Masserey, che presso l’UFSP si occupa del controllo delle malattie infettive.

Le cifre giornaliere delle infezioni e dei decessi non forniscono un quadro chiaro della situazione nel fine settimana, ha aggiunto Masserey.

A suo avviso, sebbene il numero di casi positivi, mortali e dei ricoveri in ospedale sia in continuo aumento, il numero delle ospedalizzazioni rimane a un livello assolutamente accettabile.

L’obiettivo prioritario è di evitare un sovraccarico degli ospedali. Si tratta quindi di limitare i contatti, senza paralizzare l’economia. Il contact tracing rimane il mezzo migliore per evitare un nuovo lockdown. Tuttavia alcuni cantoni sono quasi già al limite delle loro capacità a causa dell’elevato numero di contagi. In futuro, secondo Masserey, le autorità cantonali dovrebbero aumentare gli effettivi in questo ambito.