Il canton VAUD ha deciso che da lunedì prossimo e fino all’inizio delle vacanze natalizie la mascherina sarà obbligatoria alle scuole medie e nei licei per allievi e insegnanti. Alle elementari per ora è raccomandata in classe solo per i maestri.

Nel cantone romando verranno intensificati i controlli sull’attuazione delle misure di protezione in negozi, ristoranti, discoteche e palestre, come pure in occasione delle grandi manifestazioni.

Ad OBVALDO da lunedì entra in vigore la regola del «3G» (dal tedesco «geimpft» per vaccinati, «genesen» per guariti e «getestet» per testati) per coloro che si recano in visita in ospedali, case di cura o case per anziani. Tutto il personale sanitario non vaccinato dovrà ora sottoporsi a un test due volte alla settimana.