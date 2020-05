Nuovo appuntamento nella capitale con le autorità federali per aggiornare la popolazione sull’evoluzione della pandemia da coronavirus in Svizzera. All’incontro con la stampa sono presenti il delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica per la COVID-19 Daniel Koch, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, responsabile della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il brigadiere dell’esercito Raynald Droz, capo di Stato Maggiore del comando operativo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Koch: «I casi calano giorno dopo giorno»

Il primo a prendere la parola è stato Daniel Koch, che ha annunciato che domani sarà la Giornata internazionale dell’igiene delle mani: «Nessuno avrebbe mai pensato che questo gesto potesse diventare così importante». Koch ha poi fatto il punto sui contagi: «I casi sono oltre 29.800 in totale e registriamo ancora delle vittime, in totale 1.476. La situazione è però migliorata, i casi diminuiscono giorno dopo giorno e alcuni Cantoni hanno già introdotto il contact tracing. Così potremo avere sotto controllo i diversi focolai. E se controlleremo la diffusione del virus, pootremo presto allentare anche le misure verso le persone più a rischio». Il delegato dell’UFSP ha infatti sottolineato la situazione molto difficile che devono affrontare da settimane gli anziani, soprattutto gli ospiti della case per anziani che non hanno più nemmeno la possibilità di ricevere le visite dei parenti. Per questa ragione gli esperti stanno esaminando la possibilità di allentare le restrizioni.

Ineichen-Fleisch: «Potrebbe essere la crisi peggiore dal 1975»

Da parte sua Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch della SECO ha ribadito che «l’economia sta vivendo un momento difficile». «Abbiamo oltre 1,9 milioni di persone che si sono annunciate per il lavoro ridotto e calcoliamo perdite pari a circa 500 milioni di franchi al giorno». Inoltre, «malgrado gli sforzi, non tutti hanno ricevuto l’aiuto sperato», ha ammesso la responsabile della Segreteria di Stato dell’economia. «Ci aspettiamo un calo del PIL del 6,7%, se così fosse sarebbe la crisi peggiore dal 1975». «I sondaggi sembrano indicare una riduzione della produzione del 25%», ha proseguito. «Sono stati utilizzati massicciamente i crediti COVID e il lavoro ridotto. Ciò ha permesso di ridurre i licenziamenti». Gli aiuti economici - ha aggiunto - toccheranno anche le start-up, che dal 27 maggio potranno richiedere crediti a tasso zero fino a metà agosto. In totale Confederazione e Cantoni metteranno a disposizione 150 milioni, per un totale massimo di 1 milione a start-up.

Il prossimo passo nel programma di riaperture, l’11 maggio, «aiuterà a risolvere i problemi di distorsione della concorrenza e sono fiduciosa». «L’economia deve tornare a girare pur tenendo conto delle misure d’igiene e di sicurezza». «L’economia mondiale spero potrà riprendersi nel terzo trimestre, le capacità produttive avranno una boccata d’ossigeno ma crediamo anche che caleranno gli investimenti dall’estero», ha concluso.

Droz: «Duemila militi ancora impegnati nell’ambito sanitario»

Il brigadiere Raynald Droz ha invece snocciolato qualche numero sull’impegno dell’esercito: dall’inizio dell’operazione sono 66 le missioni effettuate in 19 Cantoni. «Nelle prestazioni sanitarie sono impegnati ancora 2 mila militi, ad aprile erano 3.800. I mille giovani congedati restano comunque disponibili per essere richiamati in servizio», ha spiegato Droz. «Gli effettivi verranno ridotti gradualmente, garantendo comunque che i militi possano essere richiamati in 24 ore». Al momento, «abbiamo 66 militi in quarantena, 49 in isolamento e 29 testati positivi negli ultimi giorni». «In Ticino - che è ancora una zona calda - rimaniamo presenti con una cinquantina di persone», ha fatto sapere Droz rispondendo a una domanda.

