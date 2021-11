Un primo studio sui rischi di contagio col coronavirus sui campi da calcio rassicura gli appassionati: i contatti fisici rilevanti per una trasmissione sono troppo rari e brevi. In pratica «un contagio con la COVID-19 è molto poco probabile».

La ricerca è stata commissionata dalla Federazione calcistica tedesca (DFB) e pubblicata sulla rivista British Journal of Sports Medicine. È stata condotta dall’Università del Saarland, in collaborazione con l’Ateneo di Basilea.

Dopo aver studiato nel dettaglio i video di 21 partite di calcio, sono stati valutati 1300 casi fra agosto 2020 e marzo 2021. Fra questi ne sono stati selezionati 104 in cui era certa la partecipazione a una partita o a un allenamento di un giocatore infetto. Solamente in due situazioni i ricercatori non hanno potuto escludere completamente che il contagio sia avvenuto sul campo.