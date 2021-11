Una donna su due subisce violenza sessualizzata in Svizzera spesso con conseguenze a lungo termine. Domani inizia una campagna per informare e sensibilizzare su questo fenomeno, che sovente è ancora considerato «normale». Fino al 10 dicembre, più di 150 associazioni partner organizzeranno manifestazioni per attirare l’attenzione su questo problema, sotto il coordinamento dell’Ong femminista per la pace (www.cfd-ch.org), indica quest’ultima in un comunicato odierno. Uno studio del 2019 dell’istituto di ricerche gfs.bern indica che almeno una donna su due in Svizzera subisce violenza sessualizzata, cifre che corrispondono «a dimensioni epidemiche», sottolinea la nota. La violenza sessualizzata si presenta sotto diverse forme. Si va dal contatto indesiderato, allo stupro, alle molestie verbali. Viene commessa in tutti gli strati sociali e in luoghi e situazioni più diverse: a casa, nelle relazioni, nelle famiglie, sul posto di lavoro, a scuola o in formazione, nello spazio pubblico e su Internet. Nel 2020, 713 violenze carnali e 683 casi di coercizione sessuale sono stati segnalati in Svizzera. Purtroppo, il numero di casi non denunciati è ben più alto. Solo circa la metà delle vittime racconta a qualcuno della violenza. Solo l’8% delle aggressioni vengono denunciate, e rari sono i casi che portano a una condanna.