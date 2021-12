Le prime misure di contenimento dei costi dell’assicurazione malattia obbligatoria - fatture, organizzazione tariffale per settore ambulatoriale e importo massimo delle multe - entreranno in vigore il prossimo 1. gennaio. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.

La revisione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) approvata in giugno dal Parlamento prevede un migliore controllo delle fatture da parte dei pazienti. In futuro tutti i fornitori di prestazioni dovranno trasmettere spontaneamente agli assicurati una copia delle fatture spedite agli assicuratori. Se l’obbligo non è rispettato possono essere inflitte sanzioni.