(Aggiornato alle 17.48) - Il legame delle persone residenti in Svizzera con le istituzioni religiose si erode sempre più. Tra il 2010 e il 2018 la quota dei credenti cattolici-romani e degli evangelici-riformati è diminuita rispettivamente di 3 e 5 punti percentuali al 36,5% e al 24,4%. Simultaneamente la proporzione della popolazione di oltre 15 anni che si dice senza confessione è salita di 8 punti al 25%.

L’accresciuta distanza con le istituzioni è rivelata anche dal fatto che il 71% dei residenti permanenti si reca al massimo cinque volte all’anno in un luogo di culto per seguire una funzione religiosa. I più refrattari a queste pratiche - evidentemente dopo i senza confessione - sono coloro che si dicono musulmani o aderenti a una comunità derivante dall’islam: il 46% di loro non ha mai partecipato a una funzione religiosa collettiva nel corso dei dodici mesi precedenti l’indagine pubblicata oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST).