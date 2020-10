È iniziato il conto alla rovescia per il lancio di Play Suisse: il 7 novembre la SSR presenterà la sua nuova piattaforma di streaming per la prima volta al pubblico nell’ambito del Geneva International Film Festival. Play Suisse sarà disponibile sul computer, sullo smartphone, sulla smart TV e anche come app sulla Swisscom blue TV.

La piattaforma nazionale di streaming Play Suisse abbraccia l’intera Svizzera: i contenuti della SSR potranno infatti essere fruiti in modo più semplice e personalizzato al di là dei confini regionali grazie ai sottotitoli.

L’inaugurazione avverrà in occasione del Geneva International Film Festival (GIFF). Bakel Walden, direttore del settore Sviluppo e Offerta e responsabile del Digital Board della SSR, ha affermato: «I nostri preparativi sono ormai agli sgoccioli. E per noi è un’occasione unica poter presentare Play Suisse nell’ambito del GIFF. Dal momento che anche questo festival, infatti, sperimenta diverse forme di cinema, televisione e arte digitale, è l’evento perfetto per il lancio di Play Suisse».

L’accesso diretto a Play Suisse è in particolare frutto della collaborazione tecnica con Swisscom blue TV. «Iniziamo con un’offerta straordinaria che verrà gradualmente ampliata e siamo molto lieti della collaborazione con Swisscom blue TV», ha precisato Pierre-Adrian Irlé, capoprogetto di Play Suisse. In quanto partner di Play Suisse sin dall’inizio, Swisscom inserirà la piattaforma sul suo app store blue TV, accrescendone così la visibilità.

«Ci fa piacere aver potuto sostenere lo sviluppo di Play Suisse. I nostri clienti potranno fruire dei suoi contenuti su blue TV a partire dal 7 novembre», ha dichiarato Wolfgang Elsässer, CEO della Blue Entertainment SA. Attualmente sono in corso trattative con altri provider di Internet e telecomunicazioni come pure con partner culturali. Dal 7 novembre Play Suisse sarà anche accessibile tramite il sito https://www.playsuisse.ch/it.html e come app per iOS e Android. Il numero di piattaforme sulle quali sarà disponibile verrà gradualmente ampliato.

