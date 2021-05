Niente moratoria sull’applicazione della libera circolazione in Ticino e nelle regioni colpite dalla crisi a seguito della pandemia. Il Consiglio federale si dice contrario alla mozione del consigliere nazionale UDC Piero Marchesi, che chiede di sospendere provvisoriamente l’attuazione dell’accordo con l’UE, reintroducendo la preferenza indigena e il contingentamento dei permessi, fino a quando la situazione del mercato del lavoro non sarà ritornata alla normalità.

Secondo il deputato ticinese, il Governo dovrebbe convocare urgentemente il Comitato misto Svizzera-UE per cercare una soluzione. A seguito della pandemia, in Ticino si è registrata una perdita di posti di lavoro (1,7%) sensibilmente superiore alla media nazionale (0,35%). Un dato che coincide con un ulteriore aumento della quota dei frontalieri (oltre 70 mila) e con un numero di lavoratori stranieri che ha da tempo superato quello degli svizzeri. «È evidente che il Canton Ticino viva una situazione molto negativa e subisca gli effetti nefasti della libera circolazione», scrive Marchesi, secondo cui le misure di accompagnamento «si sono rivelate completamente inefficaci».

In caso di gravi difficoltà

L’accordo bilaterale (articolo 14) prevede che in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, su richiesta di una delle parti contraenti il Comitato misto si riunisce per esaminare e se del caso adottare misure adeguate entro 60 giorni. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Un precedente si era verificato nel 2011, quando era stato consentito alla Spagna, alle prese con una situazione economica molto difficile, di limitare l’afflusso di cittadini romeni per un anno e mezzo. Il Paese aveva una disoccupazione superiore al 20% e anche una decrescita del PIL del 3%. Anche da questo episodio, ma non solo, il Governo ticinese aveva a suo tempo preso lo spunto per studiare una clausola di salvaguardia regionale del mercato del lavoro.

Favorire la ripresa

L’ultima parola sulla mozione spetta al Parlamento, ma intanto il Governo ha fornito il suo preavviso negativo. Dice di non ritenere opportuno proporre al Comitato misto la sospensione dell’accordo né introdurre contingenti o priorità ai lavoratori residenti. «Il Consiglio federale è convinto dell’importanza di mantenere la libera circolazione delle persone per favorire la ripresa economica in Svizzera dopo la regressione della pandemia. Ritiene che la libera circolazione contribuirà anche alla sopravvivenza delle imprese, il che permetterà di preservare posti di lavoro per la manodopera residente. L’economia svizzera continua a dipendere dalla manodopera straniera nei settori in cui non riesce a reclutare in Svizzera il personale necessario». Quest’ultimo resta disponibile, in particolare nel settore sanitario e nei Cantoni di frontiera o nelle regioni colpite dalla crisi.

Strategia equilibrata

Il Consiglio federale sostiene di avere adottato sin dall’inizio della crisi una strategia equilibrata, che si è tradotta ad esempio nell’estensione del diritto alle indennità per lavoro ridotto e nel potenziamento del programma per i casi di rigore, dando «grande importanza alla preservazione dei posti di lavoro in Svizzera e alla mitigazione delle conseguenze economiche per le imprese. Un obiettivo prioritario è anche quello di mettere a profitto il potenziale offerto dai lavoratori residenti. Da gennaio 2021, i generi di professione soggetti all’obbligo di annunciare posti vacanti sono nettamente più numerosi.

Delusione

Da parte sua Marchesi si dice «deluso» della presa di posizione del Consiglio federale. «La richiesta della mozione è quella di convocare il comitato misto proprio in ragione dei dati, evidentemente gravi, del mercato del lavoro ticinese e non solo, per trovare una soluzione condivisa a questo grave problema. Il Consiglio federale si dimostra scollegato dalla realtà del nostro Cantone e attesta ancora una volta la non volontà di prendere il toro per le corna». Di fatto, prosegue, l’obbligatorietà di annunciare i posti vacanti «ha già dimostrato di essere una grande presa in giro». Per questo preannuncia che si batterà in Parlamento affinché quest’ultimo accolga la mozione

