Questo non è che l’ultimo episodio di una saga relativa al tormentato sviluppo dell’energia eolica nel Cantone. Da un lato c’è il Consiglio di Stato che punta su questo vettore rinnovabile, dall’altro gli abitanti dei Comuni prescelti per le turbine che non le vogliono. Una dicotomia che del resto si verifica un po’ ovunque in Svizzera.