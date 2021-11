Dichiarazioni «folli» che sabato hanno animato la conferenza dei delegati del ramo dell’Edilizia di Syna-OCST. Ancora Locatelli: «Rimanere senza contratto nazionale mantello (CNM), soprattutto per una regione di frontiera come il Ticino, vorrebbe dire trasformare il settore in una giungla». Locatelli si affida a una metafora. «Senza CNM sarebbe come una Ferrari senza freni. Alla prima curva si schianterebbe».

Sullo sfondo, come è noto, ci sono le trattative per il rinnovo del CNM, uno dei principali contratti collettivi svizzeri che disciplina salari e condizioni di lavoro di circa 80 mila lavoratori edili. «Le trattative inizieranno a febbraio 2022». Interpelliamo, allora, per una reazione puntuale, il presidente della SICC-Ticino, Nicola Bagnovini: «Gli impresari costruttori sono senza dubbio favorevoli a un contratto nazionale mantello. Il CNM è importante. Noi lo abbiamo sempre sostenuto e ricercato. Lo abbiamo ribadito più volte anche durante l’assemblea nazionale dei delegati. Non possiamo tuttavia accettare rivendicazioni che non sono più attuali. Dunque: sì a un CNM, ma non a tutti i costi». Che dire allora dello studio? Ancora Bagnovini: «Lo studio è stato commissionato a un professore dell’Università di Basilea. Le conclusioni sono sue, non della SSIC. Venendo ai fatti, possiamo tuttavia ricordare che, a livello nazionale, i falegnami, dall’inizio del 2021, non hanno un contratto mantello. E di riduzioni salariali non ce ne sono state». Pronta la replica di Locatelli: «Con queste dichiarazioni, gli impresari vogliono mettere il sindacato nella condizione di “lavorare in difensiva” in vista di febbraio. Ovvero, vogliono fare in modo che i lavoratori non avanzino ulteriori rivendicazioni rispetto al contenuto attuale del contratto». Solo pretattica, dunque? «Ribadisco l’esempio dei falegnami», tira dritto Bagnovini.