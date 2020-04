Sono in particolare le piccole aziende e le aziende a conduzione familiare ad essere colpite dalla crisi conseguente alla pandemia da coronavirus. Il distributore Lidl Svizzera ha quindi deciso di sostenere quindi queste piccole aziende aprendo loro un canale di vendita a livello nazionale con la promozione chiamata «Piccolo ma squisito». I prodotti speciali realizzati di alcune piccole aziende sono da subito disponibili in tutte e 142 le filiali Lidl su tutto il territorio, come ad esempio il raffinato Bauernschüblig dell’Appenzello, il saporito salzis al formaggio di Parpan, un delizioso sciroppo di ciliegie di Zugo Rigi e il saporito pane alle pere Bura grigionese.