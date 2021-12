La violenza domestica, di cui sono vittime soprattutto le donne, è un problema in Svizzera. Lo indica un comunicato governativo odierno in cui si sottolinea di voler togliere ancora spazio all’uso criminale delle armi e sensibilizzare gli specialisti del sistema sanitario al fenomeno.

Stando al comunicato, basato su un rapporto redatto da un team esterno di ricercatrici in risposta ad un postulato e approvato oggi dall’esecutivo, benché il numero complessivo degli omicidi sia basso in Svizzera, ben il 40% di tali crimini è commesso all’interno della coppia. Nel 90% dei casi le vittime sono donne. Per il rapporto, la quota di omicidi nelle relazioni di coppia registrata nella Confederazione è alta anche nel confronto internazionale.

Le cifre per la Svizzera mostrano che l’89% delle persone sospettate di omicidio nella sfera domestica - il 79% dei quali uomini - appartengono alla popolazione residente permanente e che l’11% non ha una residenza fissa nella Confederazione. La metà sono svizzeri e il 38% sono stranieri con residenza permanente in Svizzera. In relazione alla popolazione generale, la proporzione di stranieri è quindi molto più elevata di quella degli svizzeri, indica il rapporto.