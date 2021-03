Il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Più trasparenza nel finanziamento della politica» è in dirittura d’arrivo. Rimangono infatti divergenze minime tra i due Consigli in merito al dossier. La Commissione delle istituzioni politiche degli Stati (CIP-S) propone al suo plenum di deliberare sulle divergenze importanti relative all’ammontare delle donazioni da comunicare nonché ai controlli a campione dei dati trasmessi.

Nell’ultimo e terzo esame dell’oggetto, la CIP-S ha in linea di principio seguito il Consiglio nazionale in tutte e quattro le divergenze materiali ancora rimanenti, indicano oggi in una nota i servizi del Parlamento.