I programmi di cooperazione a sviluppo, aiuto umanitario e promozione della pace della Svizzera hanno raggiunto i loro obiettivi nel periodo 2017-2020. Lo dice un rapporto sul tema approvato oggi - mercoledì - dal Consiglio federale.

Il messaggio sulla cooperazione internazionale 2017-2020 aveva fissato una serie di priorità e di obiettivi. La valutazione complessiva è positiva. Nei Paesi in via di sviluppo la Svizzera ha fornito aiuti d’urgenza a 8,4 milioni di persone e aiuti alla ricostruzione a 1,2 milioni di persone colpite da una catastrofe o da una crisi umanitaria.

Nove milioni di persone, più della metà delle quali donne e ragazze, hanno partecipato a programmi di istruzione di base o formazione professionale. Nelle regioni di montagna sono stati creati circa 16.000 posti di lavoro per le donne. In Nordafrica sono stati concessi 59.000 prestiti alle piccole e medie imprese.

In 60 città in Africa, Asia e America Latina, 5,1 milioni di persone hanno beneficiato di misure per promuovere lo sviluppo urbano sostenibile. Inoltre, la Svizzera ha accompagnato complessivamente 17 processi di pace, in particolare in Colombia e in Mozambico.

Le misure sono state adottate in linea con le priorità dei paesi in via di sviluppo. Tali provvedimenti contribuiscono anche al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Grazie al sostegno di Berna è stato possibile sviluppare una cura per una forma ricorrente di paludismo.

La Svizzera ha puntato anche sulla digitalizzazione e sulle nuove tecnologie. La operazione internazionale ha anche posto l’accento sulla collaborazione con partner forti come le organizzazioni internazionali, le imprese, la ricerca e la società civile. Nel 2019, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (OCSE) ha attribuito alla Svizzera un voto positivo in merito alla pianificazione, all’attuazione, alla direzione e alla valutazione dei suoi progetti e programmi.

Il bilancio positivo per il periodo 2017-2020 sulla strategia corrente è stato preso in considerazione nell’elaborazione della strategia per il periodo 2021-2024, che prevede una riorientamento geografico e tematico. La attività svolte dalla Confederazione rispondono anche agli interessi del Paese. In un mondo globalizzato e interconnesso, la prosperità, la sicurezza e la stabilità dipendono dal contesto internazionale, si legge nel rapporto.

Ad ogni modo la cooperazione internazionale deve tuttora fare fronte a grandi sfide come i conflitti armati, le violazioni dei diritti umani, il malgoverno, l’indebitamento eccessivo, le crisi idriche o la migrazione irregolare. Senza dimenticare che lo sviluppo economico globale e la crescente prosperità stanno mettendo a dura prova l’ambiente e il cambiamento climatico.

©CdT.ch - Riproduzione riservata