Nella situazione attuale, l'assistenza di vicinato è particolarmente necessaria. I bambini i cui genitori lavorano hanno bisogno di cure. Le persone anziane e vulnerabili che dovrebbero rimanere a casa hanno bisogno di cibo e medicinali o di una visita dal medico. Proprio per questi motivi, l'applicazione «Five up», sviluppata nel 2019 per coordinare il lavoro dei volontari e sostenuta dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) e dalla Società svizzera di utilità pubblica (Ssup), sta ora dimostrando il suo valore nell'attuale crisi del coronavirus. «Five up» consente di coordinare il volontariato in modo semplice su tutto il territorio nazionale. L’accesso è gratuito e consente di creare gruppi chiusi per facilitare il coordinamento degli aiuti nella regione. A differenza dei gruppi su WhatsApp e Facebook, «Five up» permette di vedere direttamente dove c'è ancora bisogno di aiuto e dove le persone sono già impegnate come volontari. In questo modo si evitano molte comunicazioni inutili.