Per il lavoro pratico di tirocinio la Confederazione selezionerà un’unica variante applicabile in tutta la Svizzera, mentre gli esami scolastici saranno sostituiti dalle note scolastiche. Il Consiglio federale, con questa decisione odierna, adotta la soluzione approvata dai partner della formazione professionale.

A seconda della professione l’azienda di tirocinio farà svolgere un esame pratico oppure effettuerà una valutazione delle prestazioni pratiche. Bisogna tenere conto della situazione specifica di ogni professione, «poiché un calzolaio non lavora nello stesso contesto di un panettiere», ha sottolineato il consigliere federale Guy Parmelin.

Nonostante le difficoltà pratiche, bisogna mantenere prospettive economiche per il futuro e per fare questo è necessario poter garantire l’ottenimento dei titoli professionali per i giovani, ha continuato il ministro dell’economia.