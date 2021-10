Durante il pre-COP26 Simonetta Sommaruga ha avuto numerosi colloqui bilaterali, tra cui uno con John Kerry, l’inviato speciale USA per la protezione del clima. Secondo quanto reso noto ieri con un comunicato dal DATEC, sia la consigliera federale sia Kerry si sono trovati d’accordo «sul fatto che per fronteggiare l’avanzamento progressivo del riscaldamento globale nel mondo, gli Stati non possano continuare ad agire secondo “business as usual”, ma debbano attuare misure coerenti di protezione del clima». Sommaruga ha preso posizione anche sui cosiddetti “certificati verdi”: per la Svizzera, ha detto la consigliera federale, è importante che le riduzioni di emissioni conseguite da ciasun Paese all’estero, grazie magari a progetti di protezione del clima, non possano essere computate due volte, ovvero sia dal Paese donatore sia da quello destinatario. «Gli sforzi volti alla protezione del clima, di fatto, si dimezzano se due Paesi possono farsi computare le stesse riduzioni di emissioni». Anche per questo, ha insistito Sommaruga, a Glasgow non dev’esserci spazio per le mezze misure in materia di protezione del clima.