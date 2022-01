Il decesso del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, non è passato inosservato a Berna: in un tweet diffuso stamane, i presidenti delle Camere federali, Irène Kälin (Verdi/AG) e Thomas Hefti (PLR/GL), esprimono «il loro profondo cordoglio» per la morte dell’ex giornalista della RAI.

Sassoli, 65 anni, è deceduto la notte scorsa in un ospedale italiano per complicazioni dovute ad una disfunzione del sistema immunitario. Diversi mesi fa era già stato ricoverato per una polmonite, non dovuta però al coronavirus.