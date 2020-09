Tra l’8 aprile e il 10 maggio i ricercatori hanno interrogato 6’919 persone in tutta la Svizzera in merito a come vivono l’epidemia. Hanno inoltre condotto interviste con 60 persone e da 216 hanno ottenuto risposte tramite un’app.

Inoltre una donna su due ha indicato di essere stata la sola responsabile dell’insegnamento a distanza ai figli, a fronte di appena un uomo su dieci. Al contempo molti più uomini che donne hanno sostenuto di essersi divisi il compito, «tuttavia questo parere non è condiviso dalla partner e non rispecchia l’effettiva suddivisione del lavoro», afferma Laurie Daffe dell’EPFL. Le donne giovani e ben istruite sono state quelle che più spesso hanno dichiarato di essersi assunte troppi compiti tra le mura domestiche.

Già un sondaggio pubblicato in giugno dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) e condotto presso 30’000 persone aveva mostrato che le donne attive professionalmente sono state più colpite degli uomini dalle restrizioni nella custodia esterna dei figli.

In una seconda fase dello studio romando sono stati creati cinque gruppi di discussione per sviluppare scenari auspicabili per quando la crisi sarà passata. I partecipanti hanno dimostrato interesse a impegnarsi maggiormente nel vicinato, nella speranza di poter ricorrere a reti di sostegno in caso di nuova emergenza.