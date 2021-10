Secondo la Legge sugli agenti terapeutici, in Svizzera, i medicamenti possono essere autorizzati soltanto a tempo determinato sempre che nel nostro Paese non sia disponibile un farmaco alternativo equivalente omologato, indica una nota governativa odierna.

In particolare per quanto concerne i vaccini anti COVID-19, per il momento è comunque importante che ne sia messa a disposizione un’ampia varietà da diversi fornitori e con tecnologie differenti. Tuttavia, questo auspicio si scontra attualmente con la condizione contenuta nel diritto in materia di agenti terapeutici. Per questo motivo, il Consiglio federale ha deciso di introdurre nell’ordinanza 3 COVID-19 un disciplinamento derogatorio corrispondente.