Torna a salire fortemente il numero di casi di coronavirus in Svizzera: secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica, nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.240 nuovi test positivi. Tale dato è notevolmente superiore a quello degli scorsi giorni e anche a quelli comunicati una settimana fa.

Ieri l’UFSP aveva annunciato 2.366 casi, dato che copriva però un periodo di 72 ore. Ciò corrisponde a una media di 789 casi al giorno per il periodo sabato-lunedì. I test positivi comunicati una settimana fa, martedì 12 ottobre, erano 923.

Se in una settimana il numero di test positivi è aumentato di oltre il 30%, il numero di persone decedute è invece fortemente calato: 7 giorni fa erano stati comunicati 9 nuovi decessi, oggi 2. Anche i ricoveri ospedalieri sono in diminuzione: una settimana fa erano 39, oggi ne sono stati annunciati 21.

Più in generale, nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 23’324 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è del 5,32%. Sull’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 12’349. I casi per 100’000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 142,85. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,00.

Complessivamente 10’306’225 dosi di vaccino sono state consegnate ai cantoni, di cui 10’905’640 sono state somministrate. Il 62,24 delle persone hanno già ricevuto una seconda iniezione. Dall’inizio della pandemia, 858’198 casi di COVID-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 11’400’594 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 10’797 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 33’332.

In Svizzera si contano attualmente 6600 persone in isolamento e 4871 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.

In Ticino si contano 18 nuovi casi confermati rispetto a ieri. Le persone ricoverate sono 7, di cui una in terapia intensiva. Fermo a 1007 il numero di decessi. Nei Grigioni si contano 33 nuovi casi, mentre non si segnalano nuove ospedalizzazioni. I morti rimangono 201.

