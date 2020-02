Gli ospedali svizzeri si stanno attrezzando per affrontare l’epidemia di coronavirus. Un esempio su tutti è l’Inselspital di Berna, che sta allestendo all’esterno delle strutture di prima accoglienza e diagnosi. Per i casi con sintomi gravi sono a disposizione camere d’isolamento.

I casi di isolamento non sono nulla di eccezionale per i dipendenti di un grande ospedale, ha spiegato oggi ai media il responsabile delle urgenze Aristomenis Exadaktylos. L’anno scorso sono stati ad esempio isolati otto pazienti per varie patologie contagiose.

L’obiettivo è comunque mettere in isolamento il minor numero di persone possibile. Chi nelle stazioni di prima accoglienza manifesta sintomi solo leggeri, viene fornito di mascherina e mandato a casa, per un isolamento «domestico», finché non sarà chiaro il tipo di malanno.

Gli esperti bernesi invitano tutta la popolazione a non farsi prendere dal panico. L’essenziale è seguire le indicazioni delle autorità e rispettare le regole d’igiene di base. Valgono inoltre le solite istruzioni di buon senso: in caso di febbre bisogna rimanere a casa e non andare al lavoro. Chi si reca in ospedale con sintomi dovrebbe indossare una mascherina, che può essere fornita sul posto.

