Il settore alberghiero chiede aiuto immediato: confrontata con un forte calo del giro d’affari, l’associazione di categoria Hotelleriesuisse auspica facilitazioni per l’ottenimento dell’orario ridotto, abrogazione dell’obbligo legale per i frontalieri di ritornare almeno una volta a settimana a domicilio e sostegno finanziario sotto forma di prestiti.

Sono per esempio pensabili crediti a tasso zero, da elargire in modo non burocratico, afferma Hotelleriesuisse in un comunicato odierno. Si tratta di far fronte a problemi di liquidità dovuti al drammatico andamento degli affari.