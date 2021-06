Domani il Consiglio federale deciderà come intende procedere negli allentamenti delle misure sanitarie contro il coronavirus. Un ruolo centrale dovrebbe svolgerlo il certificato Covid. Cantoni e associazioni accolgono positivamente questo passo, ma non risparmiano qualche critica.

Dal 1° luglio i grandi eventi dovrebbero essere limitati ai titolari del pass sanitario, ossia le persone vaccinate, guarite o risultate negative a un test, così come ai minori di 16 anni. Dovrebbero poter ospitare un massimo di 3000 persone all’interno e 5000 all’esterno.

Secondo Basilea Campagna questo creerà un ulteriore onere amministrativo per le aziende e le organizzazioni interessate, che non dovrebbero essere incaricate di svolgere altri compiti.

Il Governo prevede anche di permettere alle discoteche e ai club di riaprire da fine giugno, chiedendo un certificato. Ad opporsi in questo caso è la Commissione svizzera dei bar e dei club (CSBC), per la quale dovrebbe essere possibile organizzare feste con mascherine, capacità limitata, tracciamento dei contatti e obbligo di consumare seduti, ma senza dover presentare un pass.

Alcuni cantoni, come per esempio Argovia, vorrebbero invece estendere l’obbligo di certificato alle piscine coperte e ai parchi acquatici. Il motivo è che il rispetto delle regole di distanziamento e la superficie adibita a una persona viene considerato assai teorico.

Diversi cantoni chiedono anche al Consiglio federale di semplificare le norme e di rinunciare alle numerose regolamentazioni sulle dimensioni dei gruppi, sui metri quadrati, sui limiti di capacità e sulle misure di protezione vigenti per le manifestazioni. I cantoni della Svizzera orientale (SG, AI, AR, TG) temono che questa confusione renda impossibile il rispetto delle regole.

Critiche vengono mosse anche alla limitazione del numero di ospiti all’interno dei ristoranti, malgrado il fatto che si dovrebbe passare da quattro a sei persone per tavolo. Gastrosuisse considera l’aumento troppo timido. L’associazione è sostenuta tra gli altri da Svitto, che chiede di togliere le limitazioni negli spazi chiusi, come il Governo intende fare per le terrazze. Vaud raccomanda invece che otto persone siano ammesse a un tavolo all’interno e che le restrizioni siano eliminate se tutte le persone di un gruppo hanno un certificato Covid.