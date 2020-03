Superata la soglia di mille contagi al nuovo coronavirus in Svizzera: il bilancio, pubblicato oggi a mezzogiorno, indica che i casi positivi sono 1125, di cui quattro in Liechtenstein. In totale 1009 sono confermati, mentre per altri 116 si attendono nuovi risultati. Lo indica l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I deceduti rimangono al momento sette.