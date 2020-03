Nel mondo sono stati superati i 100 mila casi di coronavirus - 20 mila fuori dalla Cina - mentre le vittime sono più di 3 mila. Anche in Svizzera ieri è stato confermato il decesso di una 74.enne del canton Vaud risultata positiva al test.

Per fare il punto sulla situazione in Svizzera è stata convocata una conferenza stampa a Berna con il consigliere federale Alain Berset e Daniel Koch, capo della Divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

Il consiglio federale ha diramato alcune nuove indicazioni, volte soprattutto a proteggere le persone particolarmente a rischio.

Chi è particolarmente a rischio e deve essere protetto?

Le persone a partire dai 65 anni e coloro che sono affette da cancro, diabete, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie e malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario.

Misure di protezione generali

• Seguire le raccomandazioni dell’UFSP

• Garantire il rispetto sistematico delle misure di igiene personale (soprattutto il lavaggio delle mani). Sul posto di lavoro devono essere adottati accorgimenti in tal senso.

• Se è possibile, il personale nelle aziende dovrebbe essere distanziato, adeguando gli spazi, dividendo gli uffici, permettendo il telelavoro

• Non si raccomanda al personale di indossare mascherine per proteggersi. Fanno eccezione i lavori nei quali la mascherina deve essere indossata per altri motivi, per esempio per il personale sanitario e quello che presta assistenza a persone particolarmente a rischio.

Misure di protezione per le persone particolarmente a rischio

• Se nelle aziende non è possibile tenersi a distanza sarebbe opportuno trasferire temporaneamente le persone a rischio ad altre mansioni o consentire loro di stare assenti dal lavoro.

LA DIRETTA VIDEO

LA DIRETTA

Il Consiglio federale si è riunito ancora per discutere la situazione del coronavirus in Svizzera. «L’evoluzione esige delle misure - ha detto Berset durante la conferenza stampa -. Ci chineremo sul mondo del lavoro, il settore economico e su un servizio d’appoggio dell’esercito, che potrà interventire se necessario. Sosterremo inoltre l’OMS nella lotta contro l’epidemia».

«La pressione sul sistema sanitario è fortissima in questo momento - ha proseguito il consigliere federale -. Dobbiamo fare in modo che continui a funzionare». «Ambulanze e personale saranno messi a disposizione del Ticino per affrontare la situazione», ha spiegato Berset fornendo dettagli sul servizio d’aiuto dell’esercito. «Siamo pronti a intervenire con il DDPS - ha spiegato Berset -. Complessivamente possiamo mobilitare fino a 800 membri dell’esercito per 3 settimane. Sono i Cantoni a dover presentare la richiesta. A seconda di quante ne arriveranno, valuteremo: per ora abbiamo avuto una sola richiesta, da parte del Ticino, per due ambulanze con i rispettivi equipaggi».

«Vaglieremo anche il prolungamento del divieto di manifestazioni», ha dichiarato il consigliere federale. «Ci sono inoltre nuove raccomandazioni, che il Consiglio federale ha elaborato per la tutela delle persone più a rischio: ossia le persone sopra i 65 anni, con determinate patologie, come diabete o disturbi respiratori. Per le persone in salute e sotto i 65 anni il decorso della malattia è più lieve. Proteggere la popolazione è la priorità per noi in questo momento».

Il capo della Divisione malattie trasmissibili ha poi fatto il punto della situazione a livello mondiale: con 3.000 morti e 100.000 contagi circa. «In svizzera abbiamo 210 casi diagnosticati (181 diagnosticati da un laboratorio e 29 casi da approfondire e confermare) e un decesso. Siamo al margine di un’ondata epidemica, ma questa passerà», ha detto Koch, ricordando l’importanza del comportamento solidale: «Si tratta di prendere sul serio le misure igieniche che abbiamo pubblicato. Bisogna rendere difficile la vita al virus». «L’andamento accelera - ha spiegato Koch - e sempre più colpisce le persone anziane», ha detto Koch.

«Oggi - ha proseguito Koch - pubblicheremo direttive precise per case anziani, medici e personale sanitario, che entreranno in vigore da lunedì». Koch ha inoltre chiesto alla popolazione di non recarsi al pronto soccorso, in particolare nel fine settimana, se non assolutamente necessario, se non si sta davvero male. «Se siete sani non andate a fare il testo: chi ha problemi seri sì, ma non se siete malati in modo lieve», ha aggiunto.

«Laddove i nonni si occupano dei nipoti, al momento - ha detto Koch - è utile valutare caso per caso. La popolazione è in grado di valutare. Ma abbiamo preso tutte le misure necessarie per impedire che accada, lasciando aperte le scuole». Per quanto riguarda le scuole, è chiaro che, secondo Koch, se i piccoli hanno la febbre vanno tenuti a casa. Tuttavia ha ricordato che le scuole rimangono aperte, anche per proteggere al meglio i nonni che dovrebbero occuparsi dei nipoti.

In conclusione di conferenza stampa, Koch ha invitato i giornalisti presenti in sala, in occasione delle prossime convocazioni, a tenere le distanze, nel rispetto delle norme igieniche presentate dal Consiglio federale.

