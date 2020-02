La diffusione del coronavirus spinge le aziende svizzere a prendere qualche provvedimento: la maggior parte - come Migros e Coop - mira soprattutto alle regole d’igiene. Gruppi di respiro internazionale arrivano però anche a vietare viaggi.

Migros e Coop mettono in evidenza soprattutto le principali norme d’igiene, che valgono in realtà in tutte le stagioni influenzali, sottolineano entrambi i grandi distributori contattati dall’agenzia AWP.

In particolare, si invitano i dipendenti a lavare bene e frequentemente le mani, così come tossire nel gomito e in un fazzoletto. Guanti o mascherine non sono invece necessari. In Ticino Rapelli ha elevato i «già alti» standard igienici, ha dal canto suo comunicato la casa madre Orior, attiva nel settore delle derrate alimentari.

Chi lavora su scala internazionale, come il gigante dell’alimentazione Nestlé, ha invece ordinato di non intraprendere viaggi di lavoro fino al 15 marzo. Un divieto di recarsi in Cina c’è anche presso il gestore patrimoniale EFG, che invita in generale ad evitare gli spostamenti non essenziali. Adecco cerca invece, nei limiti del possibile, di non effettuare grandi riunioni in Asia.

Conseguenze sui viaggi

Sempre a proposito di viaggi, diverse agenzie turistiche contattate da AWP cominciano a sentire le conseguenze del virus, con i clienti che spostano i loro progetti o scelgono nuove destinazioni. Tendenzialmente le persone cercano di evitare l’Asia e preferisco il Sud America, il Canada o gli Stati Uniti.

Nel frattempo la compagnia aerea Swiss ha annunciato che dal 4 marzo al 30 maggio, al posto dei collegamenti quotidiani ci saranno solo cinque voli a settimana con destinazione Hong Kong. Inoltre, questi verranno effettuati con un velivolo più piccolo: un A340 anziché un Boeing 777.

