La pandemia ha cambiato le carte in tavola in materia di protezione dei dati. Le autorità responsabili ritengono che sia ora necessario fare di più per limitare le violazioni della privacy e dell’autodeterminazione.

La digitalizzazione della società era già in espansione prima della pandemia, ma con l’arrivo del coronavirus si è ulteriormente accentuata, basti pensare al telelavoro, hanno spiegato oggi a Berna i responsabili della protezione dei dati di Confederazione e Cantoni.

Questi, in occasione della Giornata internazionale della protezione dei dati, hanno fornito alcuni esempi, come l’utilizzo delle applicazioni per l’insegnamento a distanza che sarebbero solo parzialmente conformi. Anche la pubblicazione del numero di contagi nei singoli comuni, specialmente in quelli più piccoli, può essere problematica per la privacy.

Per questo motivo è necessario che le misure adottate dalle autorità nel diritto di emergenza e che hanno un impatto sulla sfera privata e sull’autodeterminazione abbiano una durata limitata nel tempo. Nel caso contrario devono essere approvate dall’autorità legislativa, così come è stato fatto ad esempio con l’applicazione per smartphone SwissCovid. Bisogna però pensare anche in prospettiva futura: ad esempio, la richiesta sistematica di dati personali da parte di fornitori privati nel contesto della pandemia rischia di condizionare l’autodeterminazione della popolazione anche una volta conclusa la crisi attuale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata