Coronavirus nei macelli: in Germania, Francia, Stati Uniti e Australia, alcuni focolai sono stati individuati proprio in questo genere di stabilimenti. Al momento tuttavia sia le industrie del settore, sia la Confederazione rassicurano la popolazione: il settore della carne, in Svizzera, non è finora stato toccato.

All’estero tuttavia i casi sono diversi. In Germania, in un’industria di Dissen (nel Nord-Ovest del paese), 90 impiegati sono risultati positivi alla COVID-19. Da aprile poi, più di 640 operai in quattro diverse aziende del settore sono stati infettati. I sindacati puntano il dito contro le cattive condizioni di lavoro e sul fatto che molti lavoratori provengono da alloggi collettivi. Il ministro tedesco del lavoro presenterà mercoledì delle misure per regolamentare le condizioni d’impiego nel settore. In Francia due ceppi sono stati individuati in mattatoi a Ovest del paese. Negli Stati Uniti almeno 115 aziende sono state toccate dal virus, con oltre 4.900 ammalati e una ventina di decessi almeno. Qui, nel mirino del Centro americano per il controllo e la prevenzione delle malattie vi sarebbe la difficoltà a mantenere le distanze, nonché le condizioni di alloggio e il trasporto delle merci. Altri casi sono stati segnalati in altri paesi, come Spagna, Brasile e Australia.

La situazione in Svizzera

Nessun caso è finora stato evidenziato nel settore in Svizzera. Il rischio, ha spiegato Jascha Friedli, portavoce dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) alla Tribune de Genève, appare ridotto poiché gli impiegati del settore sono perlopiù lavoratori locali e permanenti, che paiono «meglio integrati nei processi professionali e sociali». Inoltre i lavoratori non vivono in alloggi comuni e le condizioni permettono il rispetto delle norme di distanziamento sociale. Più critico è Lucas Dubuis, portavoce del sindacato Unia, che osserva sovente nel settore la presenza di personale «poco qualificato, poco pagato, che lavora ad interim e che proviene dall’estero».

«Per il coronavirus, le misure principali da rispettare sono quelle di distanziamento sociale, poiché quelle relative a un’elevata igiene erano già in atto prima della diffusione della pandemia», ha dichiarato Tristan Cerf, portavoce di Migros, alla Tribune de Genève. Nei locali per la pausa dei dipendenti di Micarna tutto è stato predisposto per garantire uno spazio di 4 metri quadrati a ognuno, gli orari dei turni sono stati adeguati e laddove la distanza di 2 metri non era possibile sono stati aggiunti dei ripari in plexiglas.

Dal mondo scientifico c’è comunque chi reclama la necessità di verificare quali animali fossero presenti nei macelli dove sono stati riscontrati i casi di coronavirus per prelevare dei campioni e verificare se non sono essi stessi contagiati. È il caso di Antoine Flahault, direttore dell’Istituto di salute globale dell’Università di Ginevra, che precisa che si riferisce agli animali vivi entrati in contatto con i dipendenti dei macelli. Un elemento tanto più importante se si considera che episodi di contagio simili sono avvenuti con un altro coronavirus, quello della MERS, nel 2012.

Esiste il rischio che la malattia si trasmetta da una specie animale all’uomo che vi entra in contatto? Questo punto è tuttora oggetto di ricerca, afferma il portavoce dell’USAV aggiungendo che al momento non vi sono risposte scientifiche definitive. D’altro canto gli esperti al momento non hanno constatato contagi attraverso il cibo: «Ad oggi, nessun caso di trasmissione del coronavirus è stato riscontrato attraverso le derrate alimentari o attraverso l’acqua potabile», si legge a chiare lettere sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

