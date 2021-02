Coronavirus, nessun allentamento in vista

Il Consiglio federale rimarrà probabilmente duro su numerose restrizioni contro il coronavirus per il momento, nonostante il calo dei casi di coronavirus, secondo quanto riportato dalla stampa domenicale d’oltralpe. Ci dovrebbe essere un’apertura solo molto esitante, riferisce per esempio la «NZZ am Sonntag» citando una persona ben informata dell’ambiente del Consiglio federale.