Nonostante il propagarsi del coronavirus la popolazione svizzera non dà segni di panico e sostiene le misure prese dalla Confederazione per limitare la diffusione del contagio. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dal SonntagsBlick.

Il 67% del campione (1074 persone di tutto il paese, interrogate fra martedì sera e venerdì di questa settimana) ritiene di non essere personalmente minacciato dall’epidemia o di esserlo molto poco. Il 24% considera la minaccia media, mentre solo l’8% pensa che sia grave o molto grave. Fra le persone più anziane la paura è un po’ più diffusa.

Il 20% si pronuncia per una chiusura delle frontiere con gli stati vicini che presentano un rischio accresciuto come l’Italia, un altro 6% è favorevole a bloccare tutti i confini, mentre il 61% vuole che persone e merci continuino a circolare e il 14% non esprime un’opinione.