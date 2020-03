(Aggiornato alle 14.34) Primo decesso legato al coronavirus in Svizzera. Si tratta di una 74.enne morta questa notte nel canton Vaud. Secondo le autorità, la vittima era una persona ad alto rischio, in quanto soffriva di una malattia cronica. L’anziana, ricoverata da martedì, si trovava al Centro ospedaliero universitario (CHUV) di Losanna, indica una nota. Il medico cantonale è stato avvisato stamane della morte della paziente.

In una conferenza stampa nel primo pomeriggio, le autorità hanno precisato che la salute della donna è drammaticamente peggiorata in poco tempo. La vittima ha sofferto di difficoltà respiratorie, ha detto il direttore del CHUV Philippe Eckert. Ieri le condizioni della paziente erano rimaste stabili, ma nel corso della notte si sono rapidamente aggravate, fino a portare al decesso dell’interessata nelle prime ore di oggi. Da parte sua, il medico cantonale vodese si è appellato alla responsabilità sociale per proteggere le persone più vulnerabili.