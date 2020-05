(Aggiornato alle 19.21) - L’Amministrazione federale ha organizzato oggi un nuovo incontro tra la stampa e vari esperti in merito agli sviluppi sulla situazione del coronavirus in Svizzera. Presenti il successore di Daniel Koch alla Divisione malattie infettive dell’Ufficio federale di Sanità pubblica (UFSP) Stefan Kuster, il segretario di Stato per la migrazione Mario Gattiker, la direttrice supplente dell’Ufficio federale di Giustizia Susanne Kuster, la capo Sezione diritti politici Barbara Perriard e Boris Zürcher della SECO.

Dopo decine di conferenze stampa, ieri è infatti stato l’ultimo giorno di lavoro di Daniel Koch all’UFSP. Stefan Kuster, che ha assunto l’incarico all’inizio di aprile, è medico e professore alla Clinica per le malattie infettive e l’igiene ospedaliera dell’Ospedale universitario di Zurigo.

Vittima un bambino del canton Argovia

Il primo a prendere la parola è stato proprio Stefan Kuster che ha aggiornato sui nuovi casi: sono 32 i contagi registrati in Svizzera nelle ultime 24 ore. Questo rappresenta il numero più alto di nuove infezioni di questa settimana. Solo 43 pazienti rimangono in terapia intensiva. Il numero di morti è oggi salito a 1657 con due nuovi decessi. Sono 165 le persone attualmente in isolamento, quasi 400 in quarantena. Il successore di Koch inizia tuttavia con una triste notizia: per la prima volta in Svizzera è morto un bambino infetto da coronavirus. Kuster ha comunicato che il bambino, un neonato, era originario del canton Argovia ed è stato infettato all’estero. Stando a quanto riferisce l’Aargauer Zeitung il piccolo si sarebbe contagiato in Macedonia e sarebbe poi morto a causa di «una grave malattia neurologica». Contattato dal giornale argoviese, Christoph Berger, primario di infettivologia nel reparto dove era ricoverato il bambino, ha spiegato che si sta indagando per capire se sia stato il coronavirus a causare la morte del piccolo. A segnalare il decesso del neonato all’UFSP è stata il medico cantonale argoviese Yvonne Hummel.

Nessun focolaio in Argovia

Kuster ha poi ricordato che anche i bambini si possono infettare, anche se ciò accade più raramente e che i più piccoli sono in genere deboli vettori del virus. «Tuttavia, quanto accaduto è purtroppo successo anche in altri Paesi». Interrogato da un giornalista, Kuster ha anche sottolineato che non gli sono noti casi di focolai da coronavirus in questo cantone.

Le regole sulla distanza restano valide

«Questo è il numero più alto di nuove infezioni questa settimana», ha detto Kuster. Questo dimostra che la crisi è «tutt’altro che finita», ha continuato l’esperto. «È quindi necessario garantire che i test continuino ad essere eseguiti e che le persone vadano in isolamento o in quarantena dopo un’infezione. Inoltre, le regole di distanziamento sociale e di igiene devono continuare ad essere applicate. Il virus è ancora lì, dobbiamo tenerlo presente. Rispettare le regole sulla distanza e sull’igiene sono l’unico modo in cui possiamo proteggerci dalle infezioni», ha avvertito concludendo Kuster.

L’aumento dei numeri deve destare preoccupazione?

Rispondendo a una domanda della stampa, Stefan Kuster ha precisato che la leggera ascesa dei numeri che si è verificata può essere ricondotta ad un andamento settimanale. «Questo ha a che fare con il numero di test svolti nel fine settimana, quando potrebbero esserci ritardi nella segnalazione».

Il numero di contagi quotidiani negli ultimi dieci giorni

Venerdì 29 maggio: 32

Giovedì 28 maggio: 20

Mercoledì 27 maggio: 15

Martedì 26 maggio: 15

Lunedì 25 maggio: 10

Domenica 24 maggio: 11

Sabato 23 maggio: 18

Venerdì 22 maggio: 13

Giovedì 21 maggio 36

Mercoledì 20 maggio: 40

I controlli alle frontiere continuano

Prendendo la parola, Mario Gattiker ha poi commentato l’apertura delle frontiere: «I controlli continueranno ad essere basati sul rischio». Il turismo dello shopping è ancora vietato, ha ricordato il segretario di Stato. «Dal 15 giugno le cose saranno diverse: se lo sviluppo della pandemia lo permetterà, la libera circolazione delle persone con Germania, Francia e Austria sarà ripristinata. Il 6 luglio sarà ripristinata la libertà di viaggiare in tutto lo spazio Schengen». «Con l’Italia siamo in stretto contatto ma per ora non ci sono novità», ha poi precisato Gattiker rispondendo a una domanda.

E le vacanze?

Sarà possibile andare in vacanza all’estero da giugno in poi? Secondo Mario Gattiker, questo dipende in buona parte dalla situazione internazionale. «Gli Stati Uniti vedono un ritorno alla normalità». Ma la questione è molto complessa, c’è «un mosaico di possibilità». I piani del Consiglio federale sono realistici, ha continuato Gattiker, il che significa che da luglio lo spazio Schengen dovrebbe essere a tutti gli effetti aperto.

Norme di protezione

Con l’allentamento delle misure restrittive è stato effettuato un importante adeguamento delle misure di protezione anche sul posto di lavoro, ha affermato Boris Zürcher della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). «Tuttavia, i datori di lavoro hanno il dovere di proteggere i dipendenti. La SUVA continuerà a controllare le aziende che le sono assegnate, i Cantoni supervisioneranno le altre. Inoltre, i Cantoni continueranno ad avere l’autorità di chiudere le imprese».

Votazione federale di settembre

In merito alla possibilità che si verifichi una seconda ondata in autunno, Barbara Perriard della Sezione diritti politici ha asserito che, in vista delle votazioni federali del 27 settembre, si sta discutendo un piano d’azione che tenga in considerazione quest’eventualità: «Entro luglio al più tardi avremo un’idea delle possibili misure, un Piano B».

