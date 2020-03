Le quarantene legate al coronavirus saranno più brevi e colpiranno meno persone. Le persone infette dovranno rimanere in isolamento per un minimo di 10 giorni e solo i loro strettissimi contatti saranno messi in quarantena per almeno cinque giorni.

A causa della forte diffusione del coronavirus, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha deciso di modificare le regole di quarantena a partire da oggi. «Richiederebbe uno sforzo sproporzionato trovare e avvertire tutte le persone che sono state in contatto per più di 15 minuti entro due metri da un caso confermato», ha detto Virginie Masserey dell’UFSP all’agenzia Keystone-ATS. «Una misura del genere comporterebbe anche la quarantena di gran parte della popolazione», ha aggiunto. Le autorità sanitarie hanno quindi deciso di limitare il numero di persone poste in isolamento per evitare di paralizzare il Paese.

Nessun sintomo per 48 ore

Saranno sottoposti a test solo le persone particolarmente vulnerabili o che devono essere ricoverate e il personale delle strutture mediche. In caso di risultato positivo, saranno messi in isolamento per almeno dieci giorni dal loro medico curante - non dal medico cantonale.

Trascorso questo periodo, potranno tornare alla vita normale se non hanno mostrato sintomi per 48 ore. «Dovranno, tuttavia, continuare a rispettare le misure igieniche, poiché potrebbero ancora rilasciare il virus a basse dosi», dice Virginie Masserey.

Il medico curante si occuperà di risalire la «catena dell’infezione». Solo i contatti molto stretti, ossia le persone che vivono sotto lo stesso tetto o i partner esterni, saranno soggetti a una quarantena di almeno cinque giorni.

Responsabilità individuale

Le persone con sintomi lievi e nessun rischio particolare non saranno sottoposte a test. «Chiediamo l’auto-responsabilità», ha detto Virginie Masserey. «Un giovane sano, ad esempio, dovrebbe mettersi in isolamento da solo. Dovrà rimanerci fino a un giorno dopo la fine dei sintomi e avvertire il suo entourage. Se le sue condizioni peggiorano, tuttavia, dovrà chiamare un medico che deciderà se deve essere sottoposto al test», ha continuato.

In questo contesto, il capo della sezione dell’UFSP ricorda alle aziende che sono incoraggiate a non richiedere un certificato medico prima del 5° giorno. «Bisogna evitare di sovraccaricare le pratiche».

